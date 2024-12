MN - Giovanni Galli: "I club che si sono affidati ai fondi sono in difficoltà"

Verona è stata per due volte fatale, togliendo nel 1973 e nel 1990 lo scudetto al Milan ma è stata anche una tappa decisiva per la nascita della squadra di Arrigo Sacchi che proprio al "Bentegodi" iniziò la rimonta per arrivare al titolo nel 1988. Uno dei protagonisti di quel pomeriggio era Giovanni Galli, presente alla festa dei 125 anni del Milan dello scorso weekend. L'ex portiere ci dà le sue impressioni sul momento rossonero. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Il calcio è sempre più in mano ai fondi, un mondo ben più freddo rispetto a quello a cui siamo stati abituati

"Il problema dei fondi è che sembra che debbano spaccare il mondo, quando invece il fondo non deve far altro che rendere conto ai suoi investitori. Se io affido 100 mila euro al fondo, a fine anno ne devo trovare 105. Non 95. Ma il calcio vive un'altra realtà. un'altra dimensione. Non è un caso che le squadre che si sono affidate ai fondi siano in difficoltà. Davanti chi c'è? Il Napoli di Conte e De Laurentiis, l'Atalanta di Gasperini e Percassi. La stessa Juve ha Giuntoli e la famiglia Agnelli. Sai dove suonare il campanello".