MN - Gotta: "Su Brahim c'è interesse dalla Premier. La sua vivacità e esplosività sono armi in più importantissime”

Brahim Diaz sembra destinato a lasciare il Milan. C’è interesse in Premier su di lui? Così Roberto Gotta, giornalista di DAZN, ha risposto alla seguente domande in una lunga intervista rilasciata a MilanNews.it: “In Premier c’è interesse su di lui. Potrebbe ritornarci e imporsi in qualsiasi squadra di livello medio-alto. Non più in club di metà classifica: ormai è cresciuto notevolmente rispetto a cinque anni fa, quando giocava nel City. La sua vivacità e esplosività sono armi in più importantissime”.