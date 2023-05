MN - Gotta su Loftus-Cheek: "Poteva imporsi nel Chelsea, ma ha avuto infortuni seri che lo hanno penalizzato"

MilanNews.it

Il Milan sembra fare sul serio per Loftus-Cheek, ma una caratteristica fondamentale per Pioli è la continuità di rendimento. Per quali ragioni non è mai riuscito ad averla con il Chelsea, top club in cui è nato e cresciuto calcisticamente? Così Roberto Gotta, giornalista di DAZN, ha risposto alla seguente domande in una lunga intervista rilasciata a MilanNews.it: "Poteva imporsi nel Chelsea e diventarne una bandiera inizialmente, ha avuto però qualche problema legato a infortuni seri che lo hanno penalizzato. La sua caratteristica più importante è che è molto forte fisicamente e ha un’ottima gamba”.