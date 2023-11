MN - Hüber: "Non sarà una partita semplice per il Milan. In campionato il Dortmund è quarto"

Questa sera il Milan sfida il Borussia Dortmund in una sfida di Champions League da dentro o fuori per i rossoneri, che dovranno vincere davanti al pubblico di San Siro per alimentare le speranze di passaggio del turno. all'andata, In Germania, il Borussia aveva fermato un Milan positivo ma sprecone sullo 0-0. In vista della partita, la redazione di Milannews.it intervistato in esclusiva Yannick Hüber, corrispondente al seguito della squadra tedesca per conto della Bild.

Che tipo di partita bisogna attendersi tra Milan e Borussia Dortmund?

“A mio avviso, non sarà affatto semplice per il Milan. Il Borussia è quarto in campionato, a soli dieci punti dalla vetta”.