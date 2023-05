MN - Ibrahimovic, molto difficile la convocazione per il Verona: le ultime

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Sarà molto difficile vedere Zlatan Ibrahimovic nella lista dei convocati di Stefano Pioli per la partita di domenica sera contro l'Hellas Verona. L'attaccante svedese è ancora indietro nel suo programma di recupero e appare molto complicato vederlo in tenuta da gioco per quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione da tesserato milanista. Di sicuro sarà presente allo stadio e poi si capirà se farà un saluto al pubblico o meno. Ma Pioli non potrà contare su di lui.