MN - Ielpo: "Ad Ibrahimovic chiederei di aiutare il Milan a vincere la Champions League"

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Ielpo, ex calciatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche su Zlatan Ibrahimovic: “Fossi un giornalista direi una cosa ad Ibrahimovic. Così come ha fatto la promessa di riportare lo Scudetto, gli chiederei di aiutare il Milan e prendersi l’impegno di fare quello che gli manca nella sua carriera: vincere la Champions League. Un altro anno in Europa potrà essere molto stimolante per lui”.