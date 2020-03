MN - Ielpo: "Pioli? La sua conferma non la vedrei una cosa negativa"

La redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva l’ex portiere rossonero Mario Ielpo. Con lui abbiamo parlato del futuro di Pioli: "Penso di sì, poi chiaramente dipende anche da quali sono le alternative. Pioli mi ha fatto una grande impressione sia come persona che come allenatore. La sua conferma non la vedrei come una negativa, anzi ha fatto bene in questi mesi".