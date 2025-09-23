MN - Il dato sulle presenze a San Siro per Milan-Lecce

MN - Il dato sulle presenze a San Siro per Milan-Lecce MilanNews.it
Oggi alle 21:30News
di Manuel Del Vecchio

È arrivato il dato degli spettatori presenti questa sera a San Siro per Milan-Lecce, sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: sono 54.418 le persone sugli spalti del Meazza per la partita contro i salentini. 

LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan, Athekame; Modric, Fofana; Pulisic, Balentien. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé, Berisha, Helgason; N'Dri, Camarda, Morente. A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Gaspar, Kouassi; Coulibaly, Gorter, Kovač, Ramadani, Sala; Pierotti, Štulić. All. Di Francesco.