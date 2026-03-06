MN - Il Milan può ancora credere allo scudetto? Pancaro: "Nel calcio può succedere di tutto fino a quando la matematica non chiude il discorso"

Domenica si gioca il derby, partita che potrebbe avere un peso specifico determinante sul destino di questo campionato. Di questa importante sfida ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Giuseppe Pancaro, ex giocatore rossonero che in carriera ha avuto modo di essere protagonista in tre di questi derby, vincendone due (nella stagione 2003/2004) e pareggiandone uno (2004/2005).

Domenica il derby: secondo lei questa partita chiuderà definitivamente il campionato, o la riaprirà?

"Dopo il derby dovrebbero mancare 10 partite, quindi 30 punti, che sono ancora tanti. Il calcio ci ha insegnato che alla fine può succedere di tutto fino a quando la matematica non chiude il discorso. È anche vero che se dovesse vincere l'Inter a quel punto metterebbe una seria ipoteca sulla vittoria dello scudetto".

Per chi è più importante questo derby: il Milan o l’Inter?

"È una partita importante per entrambe, però per il Milan forse è l'ultimo treno per poter rimanere incollata alla corsa scudetto, per poter tenere ancora viva la speranza di vincere il tricolore".

Dove si vincerà secondo lei il derby? In difesa, in attacco, nei singoli…

"Io penso che le due squadre se la giocheranno con le rispettive armi. Sono due squadre che hanno un'identità ben precisa: l'Inter proverà a dominare la partita e di vincere attraverso il fraseggio e il dominio del gioco. Il Milan invece cercherà di difendersi bene, compatti, cercando di fare male in contropiede o in ripartenza con i giocatori che ha, in particolare Leao, che in campo aperto può diventare devastante".