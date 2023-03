MN - Incocciati su Giroud: "Giusto tenerlo, ma il Milan ha necessità di fare interventi importanti"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Giuseppe Incocciati, ex calciatore di Milan e Napoli, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it su Giroud: “Se non ci sono altre soluzioni credo che Giroud, anche non essendo così giovane, è giusto che se la tengano buona. Il Milan ha necessità di fare interventi importanti in fase offensiva ma in generale in tutti i reparti”.