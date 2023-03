MN - Iter burocratico per lo stadio, Sala: "Passaggio in Consiglio Comunale? Non solo. Con l'Inter non ho parlato"

Giuseppe Sala è stato intercettato dai microfoni dell'inviato di MilanNews.it Antonello Gioia in centro a Milano, a margine dell'infopoint di cantiere sul nuovo Policlinico di Milano. Il sindaco ha risposto così all'eventualità che il progetto del nuovo stadio rossonero a La Maura debba passare anche dal Consiglio Comunale ( QUI l'intervista integrale): "Questo senz'altro. Il problema non è solo il Consiglio Comunale ma è evidentemente nel Parco Sud e cosa pensano loro, per questo alle squadre ho chiesto di esprimere un reale interesse.

Lì c'è un'area verde molto importante: cosa rimarrà? Rimarrà un grande parco pubblico oppure no? Ho bisogno di un progetto per avviare poii verifiche con la politica in primis. Inter? Al momento non manifesta altre opzioni: non ci ho parlato"