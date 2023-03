MN - Jacobelli: "Il Milan ha perso 4 delle ultime 5 trasferte in campionato, la sosta per riordinare le idee"

>Xavier Jacobelli, giornalista ed ex direttore di Tuttosport, intervistato da MilanNews (qui l'integrale), ha commentato il momento del Milan e di come sia importante l'arrivo della sosta.: "Il Milan ha perso 4 delle ultime 5 trasferte in campionato, una sola vittoria. Anche questo è un dato che deve essere rimarcato, tenuto anche conto di ciò che aspetterà il Milan dopo la sosta: il confronto con il Napoli il 2 aprile, poi a ruota in casa con l'Empoli, poi la partita di Champions League, la prima con il Napoli il 12 di aprile in casa San Siro e il ritorno è il 18 di aprile, e in mezzo ci sarà anche Bologna-Milan se non se non ricordo male, quindi è evidente che la sosta sia, da un lato, provvidenziale, perché adesso si tratta di riordinare le idee, ricaricare le pile e ricordando sempre che in questo momento il Milan è quarto ma alle spalle c'è la Roma a 47 e l'Atalanta a 45".