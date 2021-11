MN - Kalulu: "Cerco di essere sempre pronto per aiutare la squadra"

Pierre Kalulu, dalla sala stampa di San Siro, commenta così il pareggio fra Milan e Porto: “È sempre difficile giocare queste gare, il calcio è qualche volta così. A livello personale, cerco di essere sempre pronto per aiutare la squadra. Provo a fare di tutto, oggi ci è mancata un po’ di fortuna per vincere”.

Cosa è mancato stasera a questo Milan?

"Devo rivedere la partita, a caldo puoi essere un po' troppo cattivo, però ora penso che ci sono mancati un po' di dettagli, a livello offensivo serviva più qualità. Sappiamo che in questa competizione sono queste cose che fanno la differenza".

Cosa non ha funzionato nel primo tempo?

"La cosa che ho visto dalla panchina è che loro ci hanno messo in difficoltà con la pressione. Non voglio parlare del gol che abbiamo subito, devo vedere ancora cosa è successo. Hanno fatto una grande prestazione nel primo tempo, poi è sempre difficile: abbiamo provato a giocare più veloce e con maggiore precisione".