MN - Kessie convocato in nazionale per le Olimpiadi: arrivano conferme

Secondo quanto riportato dalla redazione di MilanNews.it, arrivano conferme sulla convocazione di Franck Kessie come fuoriquota della Costa d'Avorio per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il centrocampista rossonero sarebbe così impegnato con la sua nazionale dal 22 luglio all'8 agosto 202 con i seguenti match: 22 luglio vs Arabia Saudita, 25 luglio vs Brasile, 28 luglio vs Germania; gli eventuali quarti di finale partiranno il 31 luglio, con la finale prevista per il 7 agosto. La Serie A comincerà 15 giorni dopo, il 22 agosto.

Tra i calciatori del Milan convocati per le prossime Olimpiadi è stata giù ufficializzata la presenza di Pierre Kalulu.