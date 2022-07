MN - Kjaer, il danese prosegue con il suo lavoro. Giroud out per un permesso personale

Fonte: Pietro Mazzara

Nella distinta del Milan non figurano Simon Kjaer ed Olivier Giroud. La presenza del danese, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, non era prevista per la gara di oggi. Il numero 24, infatti, prosegue il suo lavoro in vista dei prossimi impegni più probanti. Il francese, invece, è assente per un permesso personale.