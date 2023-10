MN - Kleinmann: "Borussia-Milan? Sarà una partita equilibrata tra due squadre che si giocheranno il passaggio del girone"

Abbiamo intervistato in esclusiva Patrick Kleinmann, giornalista tedesco e corrispondente per il Borussia Dortmund per il giornale Kicker.

Patrick, domani Borussia Dortmund e Milan si sfideranno per la prima volta dal lontano 2002, partita che all'epoca fu decisa da un sucker punch di Filippo Inzaghi. Come pensi che finirà questa volta?

"Penso che sarà una partita decisiva tra due squadre che lotteranno per il secondo posto nel girone dietro al PSG. Però il Borussia Dortmund non arriva a questa gara nelle migliore condizioni anche se trovano sempre un modo per vincere le loro partite. Sarà una partita equilibrata dove conteranno ogni dettaglio. Chi fa meno errori la spunta."