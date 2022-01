MN - L'acquisto dell'anno: Fikayo Tomori, che colpo della dirigenza!

Il 2021 è terminato. Andiamo a rivivere l'anno solare del Milan, che ha ritrovato la qualificazione in Champions dopo oltre sette anni. La redazione di MilanNews.it, quindi, ha selezionato il miglior acquisto del 2021.

Acquisto dell'anno: Fikayo Tomori. Il 22 gennaio 2021 sbarca a Milano Fikayo Tomori, difensore centrale arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. La sua prima presenza la trova non in una partita proprio facilissima, esordendo nel derby di Coppa Italia, deciso da Eriksen al 97esimo, e subentrando al posto dell'infortunato Kjaer. Fin da subito ha mostrato le sue qualità atletiche e fisiche, oltre ad una grande capacità difensiva, salvando i rossoneri più volte. Il suo esordio da titolare arriva nel successo esterno con la Roma. Anche in quel caso, grandissima prestazione di Fikayo. Da quella partita in poi, la strada è in discesa per l'ex Chelsea: l'inglese prende di prepotenza il posto di Romagnoli, che aveva iniziato a perdere un po' di lucidità, e panchina il capitano rossonero. Dal quel giorno, la storia al Milan è cambiata. Il club rossonero ha deciso di puntare fortemente su Tomori, esercitando il riscatto di 28 milioni dal Chelsea. Grazie alle grandi prestazioni, il classe '97 si fa mostrare in tutta Italia e, assieme a Kjaer, forma una delle coppie difensive di tutto il campionato.