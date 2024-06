MN - La pagella di Giroud: "Un solo pallone buono: la difesa polacca si immola"

Dopo due prestazioni poco convincenti contro l'Austria (vittoria per 1-0 con un autogol) e l'Olanda (pareggio a reti bianche), la Francia del Ct Deschamps e dei tre rossoneri Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud non è andata oltre l'1-1 contro la Polonia che era già certa dell'eliminazione. Nonostante i transalpini abbiano recuperato il leader e capitano Mbappé, autore del gol su rigore a inizio secondo tempo, non sono riuscita a portarsi a casa il risultato: il pareggio, sempre su rigore, porta la firma di Lewandowski.

La pagella di Olivier Giroud, 6: "Entra in campo al 60° minuto, poco dopo che la Francia aveva trovato il gol del momentaneo vantaggio. Come sempre combatte su ogni pallone e incassa anche qualche colpo proibito. Ciò che non incassa sono palloni giocabili. L'unico che gli capita tra i piedi arriva poco prima del recupero: si sgancia bene dalla marcatura e calcia da buona posizione ma il difensore polacco si immola e controbatte la conclusione. Ancora a secco"