MN - La Russa: "In tutto il mondo ci sono stadi attaccati anche a 50 metri. Giusto che i club abbiano stadio moderno"

Ignazio La Russa, attuale Presidente del Senato, è intervenuto oggi alla conferenza di presentazione della Milano International FICTS Fest 2025 e ha parlato successivamente davanti ai giornalisti presenti sul tema stadio San Siro, nella settimana della delibera che ha concesso la possibilità di acquistare l'area ai due club. Le dichiarazioni raccolte dall'inviato di MilanNews.it.

La vice-sindaco Scavuzzo ha detto che la sua suggestione del doppio stadio a Milano è surreale... "Ah beh se lo dice il vice-sindaco Scavuzzo... Peccato che in tutto il mondo ci siano stadi attaccati anche a 50 metri l'uno dall'altro. Pensi che l'Everton non ha abbattuto il suo stadio ma lo ha destinato al calcio femminile e ne ha costruito uno nuovo. In Argentina ci sono a 50 metri, in Inghilterra pure: andate su internet ci sono le foto. Ormai lo stadio nuovo è stato autorizzato e lo stadio nuovo era anche la mia ambizione, il mio desiderio. Giusto che Inter e Milan abbiano uno stadio moderno. La mia contrarietà sta nella necessità di abbattere San Siro: non la vedo come una necessità, nel mondo quando si parla di Milano si parla della Scala e della Scala del Calcio. Sono due monumenti che non sono inutilizzati. San Siro anche se non ci giocassero Inter e Milan di utilizzi ne potrebbe avere tantissimi, risparmiando gli 80 milioni circa necessari per demolirlo e senza contare il danno ambientale che ne deriverà. Sapete quello che avverrà? Si costruirà il nuovo stadio, le squadre hanno il diritto di edificare perché ci mettono i soldi: ma nel momento in cui bisognerà cominciare ad abbattere quello vecchio, con l'accordo delle società che hanno ormai il diritto acquisito, si ridiscuterà della possibilità o meno di abbattere San Siro specie se ci sarà una giunta non di sinistra"

Che utilizzo le piacerebbe per San Siro? "Ci sono altre squadre a Milano che giocano a calcio: l'Alcione, il calcio femminile, l'under 23 dell'Inter va a giocare a Monza e il Milan Futuro a Solbiate. Poi ci sono i concerti. Con un minimo di ristrutturazione, non così imponente, potrebbe essere addirittura utilizzato anche tutto l'anno"

Juve-Milan per chi tifa? "1-1 (ride da tifoso interista, ndr). Paura del Milan di Allegri? Un interista per un milanista non può mai avere paura"