MN - Lazio-Milan, squadra sotto il settore ospiti a fine partita. I tifosi rossoneri applaudono nonostante il risultato

Fonte: dal nostro inviato all'Olimpico, Filippo D'Angelo

Al fischio finale di Lazio-Milan, riporta il nostro inviato all'Olimpico, la squadra si è recata in gruppo sotto il settore ospiti per ringraziare e salutare i tifosi, che durante la gara non hanno fatto mancare il loro apporto nonostante il risultato. Seppur sconfitti per 4-0 i giocatori rossoneri hanno ricevuto l'applauso della Curva Sud in trasferta all'Olimpico.