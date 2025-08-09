MN - Le cifre dell'affare Thiaw-Newcastle: al Milan 42 milioni di euro

di Niccolò Crespi
fonte Pietro Mazzara

Dopo il pareggio del Milan quest'oggi contro il Leeds, il mercato in uscita dei rossoneri ha preso una forte direzione. Infatti, è ormai definito il futuro di Malick Thiaw al Newcastle. Nelle prossime ore svolgerà le visite mediche per i Magpies. Come riportato dalla nostra redazione, svelate le cifre ufficiali dell'operazione: affare da 42 milioni totali (38+4), con il Milan che registra una plusvalenza notevole da circa 35 milioni di euro. Per il post Thiaw, i rossoneri valutano anche altri profili, oltre ai già citati Leoni e Comuzzo.

