MN - Le cifre dell'affare Thiaw-Newcastle: al Milan 42 milioni di euro
MilanNews.it
Dopo il pareggio del Milan quest'oggi contro il Leeds, il mercato in uscita dei rossoneri ha preso una forte direzione. Infatti, è ormai definito il futuro di Malick Thiaw al Newcastle. Nelle prossime ore svolgerà le visite mediche per i Magpies. Come riportato dalla nostra redazione, svelate le cifre ufficiali dell'operazione: affare da 42 milioni totali (38+4), con il Milan che registra una plusvalenza notevole da circa 35 milioni di euro. Per il post Thiaw, i rossoneri valutano anche altri profili, oltre ai già citati Leoni e Comuzzo.
Di Pietro Mazzara
