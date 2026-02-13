MN - Letizia: "Mi piacerebbe vedere Fullkrug dal primo minuto, perché Pisa è quella trasferta dove si può esaltare"
Nel corso del consueto appuntamento con il video sul canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il video), il collega di Sportitalia Francesco Letiziaha così parlato di Milan in vista della sfida di Pisa e non solo:
"Posto che il mister ha il polso molto più di noi...Nei sogni mi piacerebbe vedere molto ma lo sappiamo che l'idea di Allegri di Fullkrug è di metterlo alla mezz'ora. Vuoi per le caratteristiche, vuoi per le condizioni. A me piacerebbe tanto vederlo dal primo minuto, perché Pisa è quel campo lì, quella trasferta lì fastidiosa, quell'arena dove un guerriero di due metri per 100 chili si può esaltare. Io farei Fullkrug più un altro. Oggi secondo me Nkunku non lo puoi togliere, perché è in serie positivi. Quindi secondo me a Pisa giocheranno Loftus più Nkunku".
