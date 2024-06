MN - Letizia : "Pellegrino in prestito? Ovunque vada l'importante è che giochi. Forse meglio tenerlo in ottica U23"

Il Milan in questo calciomercato sta seguendo con particolare interesse due profili brasiliani con i quali andare a rinforzare la rosa di Paulo Fonseca: il terzino del Tottenham Emerson Royal ed il mediano del Fluminense André Trindade. Su questi calciatori ha parlato in eslcusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di Sportitalia Francesco Letizia, che ha detto la sua anche in merito al futuro del difensore argentino Marco Pellegrino e sulla Copa América, competizione nella quale sono impegnati gli Stati Uniti di Christian Pulisic e Yunus Musah. Queste le sue dichiarazioni.

Per Pellegrino si parla di un ritorno in Argentina: potrebbe essere questa la soluzione ideale per lui?

"Deve esserlo. La Salernitana non era il contesto giusto per Pellergino. Tornare in Argentina ti aiuta, ma devi tornare in una squadra che ti dia la certezza del posto. Ecco perché forse il River lo scarterei, perché comunque è una squadra che deve valorizzare anche i suoi. O fai un accordo in cui tu tuteli le presenze del ragazzo, o altrimenti devi assicurarti assolutamente che questo ragazzo venga fatto crescere e giocare. Perché mandarlo lì e fargli fare 10 partite non serve a nulla. Deve giocarne 25/30, deve anche sbagliare, perché sbagliare aiuta a crescere, ma devi giocare dal primo minuto, sempre. Quindi fra le prime due preferirei l'Independiente".

Ma non è meglio un prestito in Europa in un campionato minore piuttosto che in Argentina?

"Ovunque tu lo mandi l'importante è che giochi. Paradossalmente guarda me lo tengo anche per l'U23. Piuttosto che mandarlo in una squadra solamente perché in prestito, perché state vedendo in questi ultimi anni come funziona il prestito. Il prestito funziona solo ed unicamente se concedo il diritto di riscatto, la futura rivendita, affari di questo tipo. Il prestito secco, come una volta, o hai gli amici, o difficilmente trovi una squadra che in prestito secco te lo fa giocare. Basti vedere Luka Romero all'Almeria. Quindi il rischio di fargli perdere un altro anno, mandandolo...se tu mi dici, il Feyenoord di turno, magari, te lo prende e te lo fa giocare, piuttosto che una squadra in Germania, in Spagna, sono d'accordo che la soluzione europea può essere più opportuna di quella argentina. Ma se in Europa non ha la credibilità sufficiente per giocare, mentre in Argentina, comunque, essendo un prodotto loro e viene più apprezzato e viene fatto giocare dal primo minuto, lo preferisco mandare lì".