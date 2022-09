MN - Lodetti: "A Milano e Genova anni stupendi vissuti splendidamente"

MilanNews.it

In occasione di Sampdoria-Milan, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Giovanni Lodetti, doppio ex del match. Ecco le sue parole sugli anni di Genova e Milano: "Anni stupendi vissuti splendidamente. Ricordo quando a Genova dovetti affrontare il Milan fu un’emozione incredibile, non dormì per due notti per la paura di fare brutta figura. Con i rossoneri ebbi la fortuna di trascorrere stagioni importanti e volevo fare altrettanto".