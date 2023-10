MN - Lorenzini: "Con Reijnders parti con una marcia in più, brava la società ad investire su giocatori adeguati"

vedi letture

In merito al successo del Milan sulla Lazio, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Roberto Lorenzini, calciatore del Diavolo tra il 1985 e il 1987 e, nuovamente, nel 1994.

Ti colpisce la rapida integrazione dei nuovi acquisti? Reijnders sembra, oggettivamente, vestire la casacca rossonera da almeno cinque stagioni…

“Il merito è della società, che ha deciso di investire risorse economiche su giocatori adeguati, funzionali alle nuove idee che aveva Pioli per la stagione che stava per cominciare. Reijnders innalza il tasso qualitativo del palleggio: parti subito con una marcia in più. Anche Adli mi è piaciuto molto: lui non è un nuovo acquisto, però si è decisamente guadagnato la fiducia di tutto l’ambiente dopo le ultime due buone prestazioni. E poi che dire: con Leao, Pulisic e tutti gli attaccanti rossoneri, la pratica non può che risultare semplice”.