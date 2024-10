MN - M.Orlando: "Miglior Milan della stagione nel derby. A Leverkusen ci stava il pareggio"

vedi letture

Massimo Orlando, ex giocatore rossonero, ha parlato così del Milan di Fonseca ai microfoni di Milannews.it:

Per Paulo Fonseca la partita contro il Bayer Leverkusen è stata la migliore della sua gestione. Affermazione che non ha trovato tutti d'accordo...

"Diciamo che la verità sta nel mezzo. Sicuramente abbiamo visto un Milan migliorato rispetto alla partita col Liverpool ma mi sembra un po' esagerato definirlo il miglior Milan della stagione. Semmai lo è stato quello del derby, lì il Milan ha tirato fuori il carattere e Fonseca ha avuto una brillante intuizione tattica. Detto questo anche a Leverkusen abbiamo visto buone cose e il pareggio ci poteva stare".

La squadra sembra seguire l'allenatore, dopo un inizio traumatico...

"Io sono tra quelli che contestavano le scelte iniziali di Fonseca, non a caso quando la squadra veniva scavalcata a centrocampo poi soffriva. Dicevo sempre: ma perché non aggiunge un centrocampista in più? Alla fine ha trovato un altro tipo di soluzione che ha funzionato. Certo, giocare con tutti quei giocatori offensivi che devono anche garantirti copertura non so se regge per tutta la stagione, di certo il Milan si è mostrato più equilibrato".