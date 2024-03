MN - Maccarone: "Quando segnavo al Milan dicevo che era colpa loro per avermi cresciuto bene. Potevo tornare..."

Attaccante di scuola Milan, ma leggenda dell'Empoli col quale detiene il record di reti in Serie A, Massimo Maccarone si è concesso ai microfoni di MilanNews.it alla vigilia della sfida contro i toscani, importante per i rossoneri per puntare al secondo posto in classifica.

Massimo Maccarone, che cos'è per te il Milan?

"Il Milan rappresenta cinque anni della mia vita da giocatore. Il Milan mi ha dato la possibilità di crescere e di fare una grande carriera. Quando segnavo contro i rossoneri e ho fatto parecchi gol dicevo sempre che la colpa era loro che mi hanno cresciuto bene (ride, ndr)".

Ti è mancato solo l'esordio in prima squadra

"E questo mi è dispiaciuto, dopo aver fatto la trafila nelle giovanili. Ho giocato tante volte a San Siro da avversario, ma avrei voluto provare la sensazione di farlo con la maglia rossonera".

C'è mai stata la possibilità nella tua carriera ti tornare al Milan?

"Sì, in un paio di occasioni. La prima con Terim allenatore, avevo fatto qualche anno in prestito e poi l'Empoli aveva comprato metà del mio cartellino. Sembrava, in quell'estate del 2001, che dovessi rientrare in rossonero ma la mia posizione venne decisa alle buste, il Milan offrì 6 miliardi e l'Empoli un milione in più...".

La seconda volta?

"Ero a Siena, se non sbaglio nel 2008. Fecero un sondaggio ma quella volta fui io a preferire di restare dov'ero. Ho sempre avuto riconoscenza nei confronti delle tifoserie che mi volevano bene".