MN - Maini: "Vorrei avere sempre il Leao visto contro il PSG"

vedi letture

Interessante commento quello rilasciato nell'intervista in esclusiva sul sito di MilanNews.it da parte di Giampiero Maini, doppio grande ex della sfida di domani: "Leao è un grandissimo talento, è ancora giovane e può ancora migliorare. Sarebbe bello vederlo sempre in formato Champions League visto contro il PSG, infatti secondo me dovrà trovare ancora la giusta costanza, una volta avuta il suo percorso sarà tutto in discesa.

Rinforzi in attacco? Se il portoghese e Giroud rimangono così, non avrebbe senso intervenire nel reparto offensivo, però per tre competizioni forse la coperta risulterebbe un pò corta".