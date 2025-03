MN - Maldini non è più parte della società del Milan. Cruz: "Mi dispiace, perché è uno dei simboli del Diavolo"

Napoli-Milan ci dà l'occasione di fare un tuffo nel passato, con i tanti doppi ex che hanno vestito la maglia azzurra e quella rossonera. Tra essi André Cruz, difensore che nella nostra Serie A si fece apprezzare per la sua abilità sui calci piazzati. Arrivò nel Milan nell'estate del 1997 proprio dal Napoli (via Inter, che aveva inizialmente acquistato il suo cartellino, salvo poi scambiarlo con Francesco Moriero). Cosa fa oggi il brasiliano? Ce lo ha raccontato lui stesso, in esclusiva per MilanNews.it

Segui ancora la Serie A?

"Pochissimo, a causa del fuso orario. Ogni tanto riesco a vedere la Champions League, il Milan l'ho seguito negli anni recenti, specie quello dello scudetto. Mandai i complimenti a Paolo (Maldini, ndr) e lui mi rispose che non aveva mai lavorato tanto in vita sua".

Molte cose sono cambiate da allora, Maldini ad esempio non è più in società

"Mi dispiace, perché Paolo è uno dei simboli del Milan, un grande".

È stato tuo compagno di squadra"

Il più forte difensore di tutti, assieme a Franco Baresi. Ma ricordo anche grandi calciatori come Costacurta e Albertini".