MN - Mandorlini sul Milan in Europa: "Si gioca contro superpotenze di campionati di altissimo livello"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il tecnico Andrea Mandorlini ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. L'allenatore romagnolo ha risposto così alla domanda sul rendimento del Milan in Europa nel corso della prossima stagione: “L’Europa è sempre un contesto molto particolare. Per le italiane gli ultimi anni sono stati molto duri, di fronte ci sono autentiche superpotenze che giocano in campionati con altissima caratura”.