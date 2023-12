MN - Mannari sul mercato di gennaio: "Intervenire è necessario. Ho fiducia nella dirigenza rossonera perché..."

Il Milan è in un periodo molto complicato. Il pareggio pre natalizio in casa della Salernitana fanalino di coda, arrivato dopo una prestazione povera tatticamente e con l'ennesimo grave infortunio, ha rigettato Stefano Pioli nell'occhio del ciclone e ora il tecnico rossonero non ha più margine d'errore. Sul momento del Diavolo, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex calciatore rossonero Graziano Mannari. Le sue parole.

Ti aspetti un Milan attivo sul mercato a gennaio?

“È necessario intervenire, sicuramente. Io credo che qualcosa di importante potrebbe essere fatto. Ho piena fiducia nella dirigenza del Milan: quest’estate hanno fatto un mercato molto vicino alla perfezione”.