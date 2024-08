MN - Marianella: "Fossi milanista rimpiangerei Pioli, ma considero Fonseca molto bravo, saggio e corporate"

Per parlare dei nuovi acquisti del Milan, ma anche per presentare la nuova stagione rossonera con Fonseca alla guida, abbiamo contattato il collega Massimo Marianella di Sky. In esclusiva per MilanNews.it le sue dichiarazioni:

Che impressioni hai avuto dal Milan in questo precampionato?

"Ho visto la partita contro il Manchester City, devo dire che il Milan a me piace e la squadra sta trovando una sua dimensione".

Con Fonseca si apre un nuovo ciclo

"Sono uno di quelli che se fosse milanista rimpiangerebbe Pioli. Ricordiamoci che ha fatto vincere uno scudetto. Detto questo considero Fonseca molto bravo, oltre che saggio e direi 'corporate'. E penso che con questo Milan ci divertiremo".