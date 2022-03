MN - Melli sull'Italia: "Serve equilibrio nelle valutazioni: la verità sta nel mezzo"

MilanNews.it

Alessandro Melli, ex calciatore rossonero, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sull'Italia fuori dai Mondiali: “In questi giorni il dibattito imperversa e di sentenze ne leggiamo tanto. Dico solo che quest’estate siamo stati Campioni di Europa, si osannava il lavoro di questa Nazionale. Serve equilibrio, in tutte le valutazioni. La verità è nel mezzo, forse all’Europeo molte cose sono andate nel verso giusto anche come fortuna e in questo caso non abbiamo avuto la stessa sorte”.