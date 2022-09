MN - Migliorano le condizioni di Ante Rebic: la pausa decisiva per il recupero

Fonte: Pietro Mazzara

Pur lavorando ancora a parte, stanno migliorando le condizioni di Ante Rebic. Le cure alle quali si sta sottoponendo l’attaccante croato per far rientrare la piccola ernia emersa prima di Sassuolo-Milan stanno dando i risultati sperati e il ragazzo sta quotidianamente meglio. La pausa sarà decisiva per il completo recupero di Rebic e servirà anche per ridargli quello smalto fisico che aveva durante la preparazione e che si era visto nelle prime due giornate di campionato.

di Pietro Mazzara