MN - Milan, esami in corso per Maignan: Europeo a rischio se l'infortunio al dito dovesse essere serio

vedi letture

Questa mattina il Milan si è allenato a Milanello in vista dell'ultima partita di campionato in programma sabato alle 20.45 a San Siro contro la Salernitana. Durante la seduta, Mike Maignan si è infortunato ed ha riportato un problema al dito della mano. Il portiere francese, che salterà sicuramente l'ultima sfida stagione del Diavolo contro i campani, si sta sottoponendo ad alcuni esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio.

Al termine di questi controlli, verranno rese note le sue condizioni, ma se il problema dovesse essere serio Maignan rischia di saltare l'Europeo con la Francia. Ricordiamo che il portiere rossonero era stato costretto a saltare, sempre per infortunio, l'ultimo Mondiale che si è giocato in Qatar a dicembre 2022.