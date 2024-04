MN - Milan, Gerry Cardinale non sarà presente questa sera all'Olimpico

vedi letture

Dopo aver assistito a San Siro alla partita di andata di una settimana fa, questa sera Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, non sarà presente allo stadio Olimpico di Roma per la sfida di ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi. I rossoneri dovranno rimontare l'1-0 dell'andata a favore dei giallorossi per conquistare il pass per le semifinali della competizione.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: giovedì 18 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Sky, Rai1

Web: MilanNews.it

di Antonio Vitiello