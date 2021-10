MN - Milan-Hellas con capienza al 75%, ma solo per il terzo anello: i motivi

Dalla giornata di lunedì 11 ottobre sono entrate in vigore le nuove disposizioni del Governo per quanto riguarda la capienza degli stadi all’aperto per eventi sportivi: dal 50% si è passati al 75% del totale.

Il Milan metterà in atto le possibilità offerte dalle nuove linee guida governative a partire da Milan-Torino del 26/10.

Per quanto riguarda Milan-Hellas, San Siro avrà una “capienza ibrida”: il Club aveva aperto la vendita per il primo e secondo anello prima del Dpcm, e dunque al 50%, per motivi organizzativi e di sicurezza. Mentre per quanto riguarda il terzo anello, il Club ha atteso l’ufficializzazione delle nuove linee guida, aprendo dunque al 75%.

Per effetto di questa scelta la capienza di San Siro per la partita di domani sera arriverà a circa 42.000 spettatori: il popolo milanista come sempre sarà vicino alla squadra e attualmente siamo vicini al sold out del Meazza per la sfida contro gli scaligeri.