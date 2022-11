MN - Milan, la lista dei convocati per il ritiro in vista del Salisburgo

Fonte: dal nostro inviato Antonello Gioia

© foto di Antonello Gioia

I rossoneri si stanno ritrovando in questi minuti all'Hotel Melià in zona San Siro per il ritiro che li traghetterà verso la partita di stasera contro il Salisburgo, match cruciale per il passaggio del turno in Champions League. Ecco la lista dei convocati rossoneri tra cui spicca la presenza di Sergino Dest.

PORTIERI

Tatarusanu

Mirante

Jungdal

DIFENSORI

Tomori

Kalulu

Gabbia

Theo

Kjaer

Dest

Ballo

CENTROCAMPISTI

Tonali

Bennacer

Pobega

Krunic

Brahim

De Ketelaere

Messias

ATTACCANTI

Leao

Giroud

Rebic

Origi