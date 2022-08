Fonte: dagli inviati Antonello Gioia e Francesco Finulli

Dopo aver sostenuto questa mattina le visite mediche a "La Madonnina" e aver ottenuto l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano, Malick Thiaw è arrivato in questi istanti a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al club rossonero. Lo riferiscono gli inviati di MilanNews.it in sede. Ecco le immagini: