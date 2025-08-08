MN - Milan, oggi pomeriggio la partenza dei rossoneri per Dublino
Oggi pomeriggio il Milan partirà per Dublino in vista dell'amichevole in programma domani alle 16 italiane contro il Leeds: il gruppo rossonero lascerà alle 15.30 il Centro sportivo di Milanello in pullman per raggiungere l'aeroporto di Malpensa da cui decollerà alle 16.30 per raggiungere la capitale della Repubblica d'Irlanda. Ricordiamo che il giorno successivo, domenica, il Diavolo di Max Allegri sarà impegnato in un altro test amichevole a Londra contro il Chelsea.
Questo il programma delle amichevoli estive del Milan (orario italiano):
19/07, Milan-Milan Futuro 3-0
23/07, Arsenal-Milan 1-0
26/07, Milan-Liverpool 4-2
31/07, Perth Glory-Milan 0-9
09/08, ore 16.00 Dublino: Leeds United-Milan (DAZN)
10/08, ore 16.00 Londra: Chelsea-Milan (DAZN)
