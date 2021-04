Dopo la pausa dagli allenamenti per Pasqua, il Milan, questo pomeriggio, riprenderà i lavori a Milanello per iniziare a preparare l’importante sfida contro il Parma al Tardini di sabato 10 aprile. I rossoneri sono chiamati a vincere per respingere gli attacchi delle inseguitrici. Il posto in Champions League è da difendere e da conquistare.

di Antonio Vitiello