MN - Milan, Pioli oggi in allenamento ha provato anche Messias a centrocampo

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it sia nella giornata odierna e sia nella giornata di ieri, mister Pioli ha svolto diverse prove di formazione in vista del derby di domenica sera. C'è una novità, con il tecnico rossonero che ha voluto provare Junior Messias come mezz'ala destra in un 4-3-3, con Tonali e Krunic come compagni di reparto e Saelemaekers in alto a destra.

Provato anche lo schema con la difesa a tre che potrebbe tornare utile a gara in corso nel derby.

di Antonio Vitiello.