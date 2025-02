MN - Milan-Roma, controlli fin troppo estremi fuori dal settore blu: in migliaia entrano a fine primo tempo

vedi letture

Grandissimi disagi per migliaia di tifosi del Milan che hanno acquistato il biglietto nei settori blu per la partita di Coppa Italia di questa sera contro la Roma. Specialmente per quelli che dovevano entrare al cancello 14, quello storicamente dedicato al secondo anello blu. Proprio qui si sono concentrati intensi e lunghissimi controlli da parte delle forze dell’Ordine che hanno rallentato, in maniera clamorosa, l’ingresso nello stadio di tantissimi supporters milanisti, molti dei quali sono potuti entrare nei loro settori soltanto alla fine del primo tempo, perdendosi così i primi quarantacinque minuti di gioco che il Milan ha chiuso in vantaggio per 2-0.

Tali misure, probabilmente, sono riconducibili alle disposizioni impartite dal questore di Milano, il dott. Bruno Megale, che nelle scorse ore ha rilasciato un’intervista al Corriere Milano dove ha dichiarato: “Fenomeni violenti non sono nuovi, ma ciò che ha messo in luce l’indagine, questo mi ha davvero sconcertato. Per evitare nuove degenerazioni stiamo rimodulando in senso restrittivo le misure di sicurezza – per poi proseguire - In questa azione che coinvolge tutti — società, polizia e chiunque controlli le attività dello stadio — stiamo intensificando i controlli e le attività di prevenzione. Ai tornelli ora non ci sono più solo gli steward. Per evitare che si ripetano le scene di minacce e aggressioni per ottenere ingressi multipli e senza biglietto degli ultras, adesso c’è anche la Polizia di Stato per garantire che tutto si svolga regolarmente. Non solo, abbiamo potenziato anche la tecnologia a nostro servizio”.

Il problema è che per queste manovre ci rimettono i tifosi che rischiano di non vedere parti della partita per cui hanno pagato regolarmente il biglietto.