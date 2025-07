Dal Belgio: slitta a domani la ripresa degli allenamenti del Club Brugge. Atteso il rientro di Jashari

Giungono interessanti novità dal Belgio sul fronte Club Brugge e quindi Ardon Jashari, centrocampista svizzero obiettivo e sogno di mercato del Milan in questa sessione estiva. Infatti, stando a quanto riportato dal sito belga HLN.com, a causa di un giorno di riposo supplementare per i giocatori, il Belfius Basecamp aprirà le sue porte solo martedì. Sarà quindi solo domani che si vedrà se Ardon Jashari si presenterà puntualmente al Club Brugge, come concordato.

Ad oggi la trattativa sembra ad un punto di stallo, con il Milan che non intenderebbe aumentare la già alta proposta per il cartellino (quasi 37 milioni di euro totali). Il Club Brugge non ha ancora inviato una risposta definitiva, in quella che sembra esser la classica telenovela estiva. Capiremo se Tare e dirigenza proveranno l'ennesimo colpo di coda o vireranno su altri obiettivi.