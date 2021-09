MN - Milan, saltata definitivamente la trattativa con il Cska Mosca per Castillejo

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it, è saltata definitivamente la trattativa tra Milan e Cska Mosca per Samu Castillejo. L'offerta del club russo è stata ritenuta troppo bassa dalla dirigenza rossonera e il giocatore non è convinto di approdare nel campionato russo. Samu Castillejo è già a Milanello e prenderà parte all'allenamento odierno previsto per le 16.30.

di Pietro Mazzara