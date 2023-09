MN - Morelli: "Il mercato del Milan? Dopo il cambio in dirigenza e la cessione di Tonali sono arrivati ottimi innesti. Sull'attacco dico..."

vedi letture

Lotta scudetto, derby, mercato e le critiche (esagerate?) a Leao. Per parlare di questi temi caldi in casa Milan ed altro la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Niccolò Morelli, avvocato ed agente sportivo. Queste le sue dichiarazioni:

Che giudizio dà alla campagna acquisti estiva del Milan? “C’è stato inizialmente un cambio di dirigenza che è stato piuttosto forte ed inaspettato e c’è stata subito questa cessione di Tonali che obiettivamente ha sorpreso tutti ma ha anche dato ossigeno alle casse: la verità è che il mercato italiano va in questa direzione, prima si cede e poi si compra. Il Milan ha fatto degli ottimi acquisti secondo me, anche se non è arrivato l’obiettivo che volevano come attaccante. Quindi sull’attacco poteva andare meglio, nel complesso hanno comunque fatto acquisti che potrebbero essere di grande prospettiva. Molti giocatori sono delle scommesse, vediamo”.