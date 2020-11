MN - Napoli-Milan: la squadra effettuerà tutta la trasferta nella giornata di domenica

Esattamente come avvenuto nel corso delle gare estive di campionato, anche in occasione della partita di domenica, il Milan affronterà la trasferta in quel di Napoli in giornata. I rossoneri, dunque, resteranno a Milanello nella giornata di sabato per poi partire, domenica mattina, alla volta della città partenopea. Il ritorno in Lombardia è previsto subito dopo la partita. Il tutto è stato fatto per permettere ai giocatori di essere già pronti lunedì alla preparazione della sfida di giovedì prossimo contro il Lille.