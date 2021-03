MN - Newson (Football LDN): "Il Manchester ha qualità ma è stanco, il Milan ha tutto per ripetersi e qualificarsi"

Adam Newson, giornalista di Football London, si è concentrato sul ritorno a San Siro tra Milan e Unite, esprimendo grande speranza sulle possibilità dei rossoneri di passare il turno: "Senza dubbio. Il Manchester United ha giocatori di qualità in abbondanza, ma tanti calciatori sembrano incredibilmente stanchi. Penso che il Milan abbia giocato in maniera impressionante nell'andata, quindi non c'è niente che gli possa impedire di ripetersi a San Siro e qualificarsi".