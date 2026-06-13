MN - Nicolodi su Krösche: “Riesce a vendere i giocatori a peso d’oro, ha un buon occhio nel scovarli”

vedi letture

La voce della Bundesliga in Italia Pietro Nicolodi ha parlato in esclusiva a MilanNews.it di Krösche, Glasner, Rangnick e non solo.

Markus Krösche è uno dei nomi che il Milan starebbe monitorando per il ruolo di direttore tecnico (o sportivo) dopo il rifiuto di Ralf Rangnick. Di questo profilo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it uno che la Bundesliga la segue da molto vicino, ovvero il collega Pietro Nicolodi di Sky Sport.

Che tipo di dirigente è Krösche?

"È uno abbastanza sveglio. Viene dalla scuola di Lipsia, dove ha fatto un buon lavoro anche se lì erano in tanti a decidere. Viene dal sistema sostanzialmente. A Francoforte ha lavorato anche discretamente bene direi, nel senso che l'Eintracht ha un obiettivo solo: vendere i suoi giocatori a peso d'oro, e lo ha fatto in maniera straordinaria. È riuscito a vendere chiunque a cifre incredibili (ride, ndr). L'anno scorso la squadra non ha fatto neanche così male, ma indubbiamente si è indebolita rispetto l'anno prima, nel senso che il giochetto di vendere tutti e rimanere super competitivi a volte riesce, a volte no. Comunque ha un buon occhio nella capacità di andare a scovare buoni giocatori in giro".