MN - Oddo: "La mossa tattica di Fonseca fatta perché ha capito che doveva intervenire per la squadra"

Il Milan ha espugnato il "Santiago Bernabeu", quindici anni dopo. Tre gol segnati come allora; una prova superlativa in un periodo non facilissimo, come allora. Un allenatore nuovo che cercava una quadra e che ha svoltato proprio a Madrid, come allora. Tra i protagonisti della serata del 2009 vi era Massimo Oddo, che ai microfoni di MilanNews.it racconta:

Come nel derby si è presentato a una sfida delicata cambiando assetto

"A volte quando l'allenatore cambia qualcosa si dice che è in confusione, io dico invece che sono grandi allenatori. La mossa tattica di ieri l'ha fatta perché ha capito che doveva intervenire per far rendere al meglio la squadra e così è stato. Serve pazienza. E fiducia".